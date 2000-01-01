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برترین توکن‌ های توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4781
-0.23%
+6.97%
+23.51%
$ 420.52M
$ 8.26M
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.314
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
3
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03339
+0.45%
+0.18%
-7.16%
$ 9.57M
$ 1.59M
4
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0124
0.00%
+1.63%
-5.30%
$ 6.05M
$ 4.64M
5
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006226
+0.24%
+2.17%
-4.28%
$ 3.08M
$ 91.08M
6
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063583
0.00%
+0.02%
-5.26%
$ 451.29K
$ 917.24
7
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01259565
+0.07%
+0.01%
-5.20%
$ 290.05K
$ 150.03
8
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
-1.24%
$ 71.61K
$ 1.17
9
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00027564
0.00%
0.00%
-61.22%
$ 55.68K
$ 36.89
10
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.077E-5
0.00%
-3.30%
-3.25%
$ 48.92K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002401
-0.66%
-0.29%
-2.88%
--
$ 23.33M
12
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.00215
-0.09%
+0.85%
+7.89%
--
$ 29.03M

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $664.83M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ETHFI با ثبت تغییر قیمتی 6.97% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده می‌توان به ETHFI, PENDLE, KERNEL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده در حال حاضر حدود $664.83M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های نظارتیِ بازخریدِ نقدشونده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.