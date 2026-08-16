قیمت امروز Klef

قیمت لحظه‌ ای Klef (KLEF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KLEF به USD برابر با $ 0 برای هر KLEF می‌ باشد.

توکن Klef در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51,058 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.97M KLEF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KLEF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KLEF طی یک ساعت گذشته به میزان -7.62% و در هفت روز اخیر به میزان -63.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Klef (KLEF)

ارزش بازار $ 51.06K$ 51.06K $ 51.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.06K$ 51.06K $ 51.06K سرمایه در گردش 999.97M 999.97M 999.97M عرضه کل 999,973,658.515818 999,973,658.515818 999,973,658.515818

ارزش بازار فعلی Klef برابر است با $ 51.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KLEF برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999973658.515818 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.06K است.