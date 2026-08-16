قیمت امروز KingdomStarter

قیمت لحظه‌ ای KingdomStarter (KDG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KDG به USD برابر با $ 0 برای هر KDG می‌ باشد.

توکن KingdomStarter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,169.95 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 701.10M KDG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KDG در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.193677 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KDG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KingdomStarter (KDG)

ارزش بازار $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K سرمایه در گردش 701.10M 701.10M 701.10M عرضه کل 951,000,965.0 951,000,965.0 951,000,965.0

ارزش بازار فعلی KingdomStarter برابر است با $ 15.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KDG برابر است با 701.10M، و عرضه کل آن 951000965.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.79K است.