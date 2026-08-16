قیمت امروز Karate Combat

قیمت لحظه‌ ای Karate Combat (KARATE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KARATE به USD برابر با $ 0 برای هر KARATE می‌ باشد.

توکن Karate Combat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,112,778 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 66.65B KARATE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KARATE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00653664 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KARATE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Karate Combat (KARATE)

ارزش بازار $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M سرمایه در گردش 66.65B 66.65B 66.65B عرضه کل 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Karate Combat برابر است با $ 1.11M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KARATE برابر است با 66.65B، و عرضه کل آن 110000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.84M است.