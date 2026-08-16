قیمت امروز Kadena

قیمت لحظه‌ ای Kadena (KDA) در حال حاضر برابر با $ 0.00471765 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KDA به USD برابر با $ 0.00471765 برای هر KDA می‌ باشد.

توکن Kadena در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,597,327 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 338.59M KDA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KDA در بازه‌ ای بین $ 0.0045014 (حداقل) و $ 0.00480645 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 27.64 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0033634 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KDA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.79% و در هفت روز اخیر به میزان +5.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.06K رسیده است.

اطلاعات بازار Kadena (KDA)

ارزش بازار $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M حجم (24 ساعته) $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M سرمایه در گردش 338.59M 338.59M 338.59M عرضه کل 338,586,083.5196 338,586,083.5196 338,586,083.5196

ارزش بازار فعلی Kadena برابر است با $ 1.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.06K. عرضه در گردش KDA برابر است با 338.59M، و عرضه کل آن 338586083.5196 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.60M است.