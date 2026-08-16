قیمت امروز jam cat

قیمت لحظه‌ ای jam cat (JAM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JAM به USD برابر با $ 0 برای هر JAM می‌ باشد.

توکن jam cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,517 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.27M JAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JAM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03778961 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JAM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +10.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار jam cat (JAM)

ارزش بازار $ 74.52K$ 74.52K $ 74.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.52K$ 74.52K $ 74.52K سرمایه در گردش 999.27M 999.27M 999.27M عرضه کل 999,265,533.012994 999,265,533.012994 999,265,533.012994

ارزش بازار فعلی jam cat برابر است با $ 74.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JAM برابر است با 999.27M، و عرضه کل آن 999265533.012994 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.52K است.