قیمت امروز Islands

قیمت لحظه‌ ای Islands (ISLANDS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ISLANDS به USD برابر با $ 0 برای هر ISLANDS می‌ باشد.

توکن Islands در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,370.09 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 878.08M ISLANDS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ISLANDS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00132993 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ISLANDS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -44.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Islands (ISLANDS)

ارزش بازار $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K سرمایه در گردش 878.08M 878.08M 878.08M عرضه کل 878,076,668.984524 878,076,668.984524 878,076,668.984524

ارزش بازار فعلی Islands برابر است با $ 12.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ISLANDS برابر است با 878.08M، و عرضه کل آن 878076668.984524 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.37K است.