قیمت امروز IRISnet

قیمت لحظه‌ ای IRISnet (IRIS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IRIS به USD برابر با $ 0 برای هر IRIS می‌ باشد.

توکن IRISnet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 239,312 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.44B IRIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IRIS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.299467 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IRIS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +15.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 398.79 رسیده است.

اطلاعات بازار IRISnet (IRIS)

ارزش بازار $ 239.31K$ 239.31K $ 239.31K حجم (24 ساعته) $ 398.79$ 398.79 $ 398.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 356.82K$ 356.82K $ 356.82K سرمایه در گردش 1.44B 1.44B 1.44B عرضه کل 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227

ارزش بازار فعلی IRISnet برابر است با $ 239.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 398.79. عرضه در گردش IRIS برابر است با 1.44B، و عرضه کل آن 2149219140.227 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 356.82K است.