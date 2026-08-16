قیمت امروز Infinity Rising

قیمت لحظه‌ ای Infinity Rising (RISE) در حال حاضر برابر با $ 0.00142408 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RISE به USD برابر با $ 0.00142408 برای هر RISE می‌ باشد.

توکن Infinity Rising در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,257,096 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.08B RISE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RISE در بازه‌ ای بین $ 0.00141367 (حداقل) و $ 0.0014613 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00941953 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00139351 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RISE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.57% و در هفت روز اخیر به میزان -12.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.49K رسیده است.

اطلاعات بازار Infinity Rising (RISE)

ارزش بازار $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M حجم (24 ساعته) $ 2.49K$ 2.49K $ 2.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M سرمایه در گردش 1.08B 1.08B 1.08B عرضه کل 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Infinity Rising برابر است با $ 4.26M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.49K. عرضه در گردش RISE برابر است با 1.08B، و عرضه کل آن 3000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.27M است.