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برترین توکن‌ های واقعیت افزوده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش واقعیت افزوده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Mossland
Mossland
MOC
$ 0.01525917
0.00%
+0.02%
-10.94%
$ 6.86M
$ 42.47K
2
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004414
0.00%
+1.85%
-3.33%
$ 5.54M
$ 474.20K
3
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00142713
-0.21%
-0.01%
-11.08%
$ 4.27M
$ 2.45K
4
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
--
-4.28%
$ 2.30M
$ 6.57
5
OVR
OVR
OVR
$ 0.02565
+0.08%
+0.47%
-4.07%
$ 1.31M
$ 2.82M
6
Spheroid Universe
Spheroid Universe
SPH
$ 8.651E-5
0.00%
+35.10%
+35.34%
$ 228.48K
--
7
Arcona
Arcona
ARCONA
$ 0.0052183
+0.07%
-0.03%
+212.75%
$ 79.22K
$ 384.39
8
BangChain AI
BangChain AI
BANGCHAIN
$ 1.552E-5
0.00%
+3.20%
0.00%
$ 15.52K
--

سوالات متداول

توکن‌ های واقعیت افزوده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های واقعیت افزوده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 8 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $20.60M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن واقعیت افزوده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته واقعیت افزوده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SPH با ثبت تغییر قیمتی 35.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن واقعیت افزوده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 8 توکن از دسته واقعیت افزوده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص واقعیت افزوده می‌توان به MOC, AUKI, RISE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته واقعیت افزوده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های واقعیت افزوده در حال حاضر حدود $20.60M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش واقعیت افزوده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.