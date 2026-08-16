قیمت امروز Hydro Protocol

قیمت لحظه‌ ای Hydro Protocol (HDRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HDRO به USD برابر با $ 0 برای هر HDRO می‌ باشد.

توکن Hydro Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 427,021 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 487.45M HDRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HDRO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.507996 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HDRO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -6.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 600.46 رسیده است.

اطلاعات بازار Hydro Protocol (HDRO)

ارزش بازار $ 427.02K$ 427.02K $ 427.02K حجم (24 ساعته) $ 600.46$ 600.46 $ 600.46 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 876.03K$ 876.03K $ 876.03K سرمایه در گردش 487.45M 487.45M 487.45M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hydro Protocol برابر است با $ 427.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 600.46. عرضه در گردش HDRO برابر است با 487.45M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 876.03K است.