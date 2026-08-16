قیمت امروز Hund

قیمت لحظه‌ ای Hund (HUND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HUND به USD برابر با $ 0 برای هر HUND می‌ باشد.

توکن Hund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 88,834 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 399.98M HUND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HUND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02825773 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HUND طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.29 رسیده است.

اطلاعات بازار Hund (HUND)

ارزش بازار $ 88.83K$ 88.83K $ 88.83K حجم (24 ساعته) $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 88.83K$ 88.83K $ 88.83K سرمایه در گردش 399.98M 399.98M 399.98M عرضه کل 399,982,977.3558645 399,982,977.3558645 399,982,977.3558645

ارزش بازار فعلی Hund برابر است با $ 88.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.29. عرضه در گردش HUND برابر است با 399.98M، و عرضه کل آن 399982977.3558645 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 88.83K است.