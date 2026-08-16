قیمت امروز Housecoin

قیمت لحظه‌ ای Housecoin (HOUSE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOUSE به USD برابر با $ 0 برای هر HOUSE می‌ باشد.

توکن Housecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 707,572 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.58M HOUSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOUSE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.117813 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOUSE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -19.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.49K رسیده است.

اطلاعات بازار Housecoin (HOUSE)

ارزش بازار $ 707.57K$ 707.57K $ 707.57K حجم (24 ساعته) $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 707.57K$ 707.57K $ 707.57K سرمایه در گردش 998.58M 998.58M 998.58M عرضه کل 998,583,159.0217 998,583,159.0217 998,583,159.0217

ارزش بازار فعلی Housecoin برابر است با $ 707.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.49K. عرضه در گردش HOUSE برابر است با 998.58M، و عرضه کل آن 998583159.0217 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 707.57K است.