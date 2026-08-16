قیمت امروز Horse

قیمت لحظه‌ ای Horse (HOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOR به USD برابر با $ 0 برای هر HOR می‌ باشد.

توکن Horse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,984 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 500.00M HOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -72.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Horse (HOR)

ارزش بازار $ 24.98K$ 24.98K $ 24.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.98K$ 24.98K $ 24.98K سرمایه در گردش 500.00M 500.00M 500.00M عرضه کل 499,995,802.694307 499,995,802.694307 499,995,802.694307

ارزش بازار فعلی Horse برابر است با $ 24.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOR برابر است با 500.00M، و عرضه کل آن 499995802.694307 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.98K است.