قیمت امروز hope

قیمت لحظه‌ ای hope (HOPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOPE به USD برابر با $ 0 برای هر HOPE می‌ باشد.

توکن hope در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,655 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.58M HOPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOPE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOPE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -18.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار hope (HOPE)

ارزش بازار $ 30.66K$ 30.66K $ 30.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.66K$ 30.66K $ 30.66K سرمایه در گردش 999.58M 999.58M 999.58M عرضه کل 999,577,454.866926 999,577,454.866926 999,577,454.866926

ارزش بازار فعلی hope برابر است با $ 30.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOPE برابر است با 999.58M، و عرضه کل آن 999577454.866926 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.66K است.