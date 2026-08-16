قیمت امروز HOLDER

قیمت لحظه‌ ای HOLDER (DOGGY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOGGY به USD برابر با $ 0 برای هر DOGGY می‌ باشد.

توکن HOLDER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 99,427 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.40M DOGGY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOGGY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00435194 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOGGY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HOLDER (DOGGY)

ارزش بازار $ 99.43K$ 99.43K $ 99.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 99.43K$ 99.43K $ 99.43K سرمایه در گردش 999.40M 999.40M 999.40M عرضه کل 999,400,000.000081 999,400,000.000081 999,400,000.000081

ارزش بازار فعلی HOLDER برابر است با $ 99.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOGGY برابر است با 999.40M، و عرضه کل آن 999400000.000081 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 99.43K است.