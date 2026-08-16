قیمت امروز GraphAI

قیمت لحظه‌ ای GraphAI (GAI) در حال حاضر برابر با $ 0.0034437 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GAI به USD برابر با $ 0.0034437 برای هر GAI می‌ باشد.

توکن GraphAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 149,157 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 43.31M GAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GAI در بازه‌ ای بین $ 0.00342331 (حداقل) و $ 0.003472 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.857598 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00255654 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +0.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 560.57 رسیده است.

اطلاعات بازار GraphAI (GAI)

ارزش بازار $ 149.16K$ 149.16K $ 149.16K حجم (24 ساعته) $ 560.57$ 560.57 $ 560.57 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 344.35K$ 344.35K $ 344.35K سرمایه در گردش 43.31M 43.31M 43.31M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی GraphAI برابر است با $ 149.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 560.57. عرضه در گردش GAI برابر است با 43.31M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 344.35K است.