قیمت امروز Ghiblification

قیمت لحظه‌ ای Ghiblification (GHIBLI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GHIBLI به USD برابر با $ 0 برای هر GHIBLI می‌ باشد.

توکن Ghiblification در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 108,694 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M GHIBLI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GHIBLI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04082358 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GHIBLI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -16.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Ghiblification (GHIBLI)

ارزش بازار $ 108.69K$ 108.69K $ 108.69K حجم (24 ساعته) $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 108.69K$ 108.69K $ 108.69K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,958,208.03 999,958,208.03 999,958,208.03

ارزش بازار فعلی Ghiblification برابر است با $ 108.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.60K. عرضه در گردش GHIBLI برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999958208.03 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 108.69K است.