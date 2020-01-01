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برترین توکن‌ های تقلید مسخره‌آمیز از میم بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تقلید مسخره‌آمیز از میم را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
would
would
WOULD
$ 0.072328
+0.32%
+0.01%
-7.89%
$ 144.62M
$ 105.03K
2
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004847
-0.19%
-0.02%
-10.31%
$ 30.78M
$ 112.45M
3
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002629
-0.04%
-0.64%
-3.42%
$ 26.25M
$ 3.21T
4
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.018721
-6.18%
+16.46%
+25.70%
$ 18.54M
$ 22.92M
5
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006293
+0.16%
-8.76%
+12.26%
$ 6.26M
$ 15.02M
6
GME
GME
GME
$ 0.0003507
-0.28%
-1.02%
-8.87%
$ 2.41M
$ 161.20M
7
401jK
401jK
401JK
$ 0.0017326
+0.04%
+0.02%
-8.09%
$ 1.73M
$ 25.86K
8
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001698
-0.18%
+0.06%
-6.80%
$ 1.63M
$ 31.32T
9
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.61
0.00%
+0.01%
-17.44%
$ 1.61M
$ 1.69K
10
American Coin
American Coin
USA
$ 1.37262E-7
-0.33%
+0.40%
-6.34%
$ 1.60M
--
11
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.57E-6
+7.98%
-18.60%
-20.92%
$ 1.08M
--
12
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0.00812739
-0.06%
+0.01%
+21.02%
$ 783.67K
$ 300.02
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00110868
-0.11%
+0.02%
-24.28%
$ 765.35K
$ 2.56K
14
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4.47808E-7
+0.28%
-4.40%
-14.21%
$ 447.79K
--
15
ZynCoin
ZynCoin
ZYN
$ 0.00041017
0.00%
+0.00%
-1.58%
$ 370.69K
$ 1.69K
16
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.00373201
-0.13%
+0.07%
+53.76%
$ 366.57K
$ 2.51K
17
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00303082
-0.13%
+0.01%
-2.00%
$ 302.94K
$ 193.45
18
America is Back
America is Back
AIB
$ 0.00023851
-0.03%
+0.00%
+22.55%
$ 238.54K
$ 220.16
19
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0.00022324
-0.08%
-0.02%
+11.68%
$ 223.24K
$ 331.00
20
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.22485E-7
0.00%
-1.90%
-1.89%
$ 222.49K
--
21
AMC
AMC
AMC
$ 0.00021801
-0.16%
+0.03%
-3.65%
$ 218.13K
$ 1.99K
22
BarbieCrashBandicootRFK88
BarbieCrashBandicootRFK88
SOLANA
$ 2.10619E-10
+0.11%
+0.60%
+4.78%
$ 187.22K
--
23
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00018104
-0.10%
+0.04%
-3.52%
$ 180.24K
$ 461.40
24
Chadimir Putni
Chadimir Putni
PUTNI
$ 0.00017068
0.00%
--
0.00%
$ 170.68K
$ 26.05
25
FARTGIRL
FARTGIRL
FARTGIRL
$ 0.00016137
-0.10%
-0.01%
-6.37%
$ 161.32K
$ 613.11
26
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.411E-9
0.00%
+2.10%
-0.28%
$ 141.10K
--
27
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.478E-5
+0.09%
-2.50%
-3.52%
$ 128.17K
--
28
Ghiblification
Ghiblification
GHIBLI
$ 0.00010882
-1.69%
-0.05%
-11.60%
$ 108.82K
$ 5.55K
29
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.0001086
-0.08%
-0.01%
-0.34%
$ 108.60K
$ 393.67
30
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 0.00010497
+0.93%
+0.04%
-9.80%
$ 101.90K
$ 457.10
31
Coinye West
Coinye West
COINYE
$ 0.00011323
-0.06%
+0.01%
-0.36%
$ 99.60K
$ 6.18
32
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00210468
0.00%
--
-3.25%
$ 92.61K
$ 210.47
33
greg16676935420
greg16676935420
GREG
$ 7.764E-5
0.00%
+1.20%
-1.01%
$ 77.63K
--
34
SuperGrok
SuperGrok
SUPERGROK
$ 7.654E-5
0.00%
-15.40%
-17.82%
$ 76.54K
--
35
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.584E-5
-0.59%
-0.50%
+0.73%
$ 75.84K
--
36
POWSCHE
POWSCHE
POWSCHE
$ 0.0007069
-0.06%
+0.01%
+1.73%
$ 70.61K
$ 1.09
37
TUCKER CARLSON
TUCKER CARLSON
TUCKER
$ 6.67257E-7
0.00%
+3.10%
+11.50%
$ 66.73K
--
38
Briun Armstrung
Briun Armstrung
BRIUN
$ 7.876E-5
+0.11%
-2.50%
-8.63%
$ 60.61K
--
39
Obi PNut Kenobi
Obi PNut Kenobi
OPK
$ 4.482E-5
+0.70%
+1.60%
-5.52%
$ 44.80K
--
40
Squid Game
Squid Game
SQUID
$ 4.702E-5
-0.08%
+1.70%
-0.38%
$ 37.62K
--
41
Sam Bankmeme Fried
Sam Bankmeme Fried
SBF
$ 0.0003567
-0.11%
+0.01%
-5.58%
$ 35.67K
$ 35.07
42
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.308E-5
+0.12%
-5.20%
-4.23%
$ 33.09K
--
43
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.0309247
-0.08%
+0.01%
-4.90%
$ 30.94K
$ 210.58
44
Vled Tenov
Vled Tenov
TENOV
$ 3.308E-5
+0.09%
-4.50%
-20.29%
$ 30.28K
--
45
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.759E-5
-0.40%
+1.30%
-2.06%
$ 27.60K
--
46
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 3.431E-5
0.00%
+0.20%
+29.67%
$ 27.43K
--
47
Patton
Patton
PATTON
$ 6.3878E-8
0.00%
-2.30%
0.00%
$ 26.87K
--
48
Spodermen
Spodermen
SPOODY
$ 2.483E-5
0.00%
+0.60%
-2.21%
$ 24.16K
--
49
CSI888
CSI888
CSI
$ 2.718E-5
0.00%
-0.60%
-5.95%
$ 24.14K
--
50
WAP
WAP
WAP
$ 2.383E-5
+0.13%
+0.40%
-1.93%
$ 23.83K
--

سوالات متداول

توکن‌ های تقلید مسخره‌آمیز از میم چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تقلید مسخره‌آمیز از میم به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 62 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $242.89M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تقلید مسخره‌آمیز از میم چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تقلید مسخره‌آمیز از میم که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BULLA با ثبت تغییر قیمتی 16.46% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تقلید مسخره‌آمیز از میم در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 62 توکن از دسته تقلید مسخره‌آمیز از میم را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تقلید مسخره‌آمیز از میم می‌توان به WOULD, MEME, ELON اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تقلید مسخره‌آمیز از میم چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تقلید مسخره‌آمیز از میم در حال حاضر حدود $242.89M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تقلید مسخره‌آمیز از میم، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.