قیمت امروز GBOY

قیمت لحظه‌ ای GBOY (GBOY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GBOY به USD برابر با $ 0 برای هر GBOY می‌ باشد.

توکن GBOY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 565,849 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 690.78M GBOY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GBOY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01469095 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GBOY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.34% و در هفت روز اخیر به میزان +0.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 206.48 رسیده است.

اطلاعات بازار GBOY (GBOY)

ارزش بازار $ 565.85K$ 565.85K $ 565.85K حجم (24 ساعته) $ 206.48$ 206.48 $ 206.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 697.99K$ 697.99K $ 697.99K سرمایه در گردش 690.78M 690.78M 690.78M عرضه کل 852,096,900.0037342 852,096,900.0037342 852,096,900.0037342

ارزش بازار فعلی GBOY برابر است با $ 565.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 206.48. عرضه در گردش GBOY برابر است با 690.78M، و عرضه کل آن 852096900.0037342 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 697.99K است.