قیمت امروز Gata

قیمت لحظه‌ ای Gata (GATA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GATA به USD برابر با $ 0 برای هر GATA می‌ باشد.

توکن Gata در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,487 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 175.00M GATA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GATA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.175121 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GATA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 45.52 رسیده است.

اطلاعات بازار Gata (GATA)

ارزش بازار $ 37.49K$ 37.49K $ 37.49K حجم (24 ساعته) $ 45.52$ 45.52 $ 45.52 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 214.21K$ 214.21K $ 214.21K سرمایه در گردش 175.00M 175.00M 175.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gata برابر است با $ 37.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 45.52. عرضه در گردش GATA برابر است با 175.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 214.21K است.