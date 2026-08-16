قیمت امروز Gari Network

قیمت لحظه‌ ای Gari Network (GARI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GARI به USD برابر با $ 0 برای هر GARI می‌ باشد.

توکن Gari Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 245,247 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 660.35M GARI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GARI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.982499 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GARI طی یک ساعت گذشته به میزان +1.21% و در هفت روز اخیر به میزان +17.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.57K رسیده است.

اطلاعات بازار Gari Network (GARI)

ارزش بازار $ 245.25K$ 245.25K $ 245.25K حجم (24 ساعته) $ 3.57K$ 3.57K $ 3.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 270.21K$ 270.21K $ 270.21K سرمایه در گردش 660.35M 660.35M 660.35M عرضه کل 997,400,772.79 997,400,772.79 997,400,772.79

ارزش بازار فعلی Gari Network برابر است با $ 245.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.57K. عرضه در گردش GARI برابر است با 660.35M، و عرضه کل آن 997400772.79 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 270.21K است.