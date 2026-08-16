قیمت امروز FXArbUSDTRY

قیمت لحظه‌ ای FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) در حال حاضر برابر با $ 0.08518 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FXARBUSDTRY به USD برابر با $ 0.08518 برای هر FXARBUSDTRY می‌ باشد.

توکن FXArbUSDTRY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,422,370 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 51.92M FXARBUSDTRY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FXARBUSDTRY در بازه‌ ای بین $ 0.085068 (حداقل) و $ 0.085186 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08522 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.083701 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FXARBUSDTRY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.75 رسیده است.

اطلاعات بازار FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY)

ارزش بازار $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M حجم (24 ساعته) $ 18.75$ 18.75 $ 18.75 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M سرمایه در گردش 51.92M 51.92M 51.92M عرضه کل 51,917,746.54 51,917,746.54 51,917,746.54

ارزش بازار فعلی FXArbUSDTRY برابر است با $ 4.42M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.75. عرضه در گردش FXARBUSDTRY برابر است با 51.92M، و عرضه کل آن 51917746.54 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.42M است.