قیمت امروز FRAME

قیمت لحظه‌ ای FRAME (FRAME) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRAME به USD برابر با $ 0 برای هر FRAME می‌ باشد.

توکن FRAME در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,520 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FRAME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRAME در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00314878 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRAME طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FRAME (FRAME)

ارزش بازار $ 59.52K$ 59.52K $ 59.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.52K$ 59.52K $ 59.52K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی FRAME برابر است با $ 59.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FRAME برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.52K است.