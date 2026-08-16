قیمت امروز FML

قیمت لحظه‌ ای FML (FML) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FML به USD برابر با $ 0 برای هر FML می‌ باشد.

توکن FML در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,457.9 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 989.85M FML می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FML در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00117742 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FML طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -14.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FML (FML)

ارزش بازار $ 12.46K$ 12.46K $ 12.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.46K$ 12.46K $ 12.46K سرمایه در گردش 989.85M 989.85M 989.85M عرضه کل 989,852,961.578506 989,852,961.578506 989,852,961.578506

ارزش بازار فعلی FML برابر است با $ 12.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FML برابر است با 989.85M، و عرضه کل آن 989852961.578506 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.46K است.