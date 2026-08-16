قیمت امروز Fluid Wrapped Ether

قیمت لحظه‌ ای Fluid Wrapped Ether (FWETH) در حال حاضر برابر با $ 1,881.55 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FWETH به USD برابر با $ 1,881.55 برای هر FWETH می‌ باشد.

توکن Fluid Wrapped Ether در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,359,561 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.51K FWETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FWETH در بازه‌ ای بین $ 1,874.46 (حداقل) و $ 1,884.86 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,329.7 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,333.35 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FWETH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 99.92 رسیده است.

اطلاعات بازار Fluid Wrapped Ether (FWETH)

ارزش بازار $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M حجم (24 ساعته) $ 99.92$ 99.92 $ 99.92 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M سرمایه در گردش 5.51K 5.51K 5.51K عرضه کل 5,506.0 5,506.0 5,506.0

ارزش بازار فعلی Fluid Wrapped Ether برابر است با $ 10.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 99.92. عرضه در گردش FWETH برابر است با 5.51K، و عرضه کل آن 5506.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.36M است.