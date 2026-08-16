قیمت امروز FlareFox

قیمت لحظه‌ ای FlareFox (FLX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLX به USD برابر با $ 0 برای هر FLX می‌ باشد.

توکن FlareFox در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,737 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.93B FLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FlareFox (FLX)

ارزش بازار $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K سرمایه در گردش 18.93B 18.93B 18.93B عرضه کل 18,926,607,249.10665 18,926,607,249.10665 18,926,607,249.10665

ارزش بازار فعلی FlareFox برابر است با $ 23.74K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FLX برابر است با 18.93B، و عرضه کل آن 18926607249.10665 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.74K است.