قیمت امروز Farverse

قیمت لحظه‌ ای Farverse (FARVERSE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FARVERSE به USD برابر با $ 0 برای هر FARVERSE می‌ باشد.

توکن Farverse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 84,754 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 80.96B FARVERSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FARVERSE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FARVERSE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -4.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Farverse (FARVERSE)

ارزش بازار $ 84.75K$ 84.75K $ 84.75K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 104.69K$ 104.69K $ 104.69K سرمایه در گردش 80.96B 80.96B 80.96B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Farverse برابر است با $ 84.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FARVERSE برابر است با 80.96B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 104.69K است.