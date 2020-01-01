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برترین توکن‌ های مسترنودها بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش مسترنودها را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07985
-0.48%
-3.76%
-13.11%
$ 614.11M
$ 19.91M
2
DASH
DASH
DASH
$ 29.95
+0.10%
+0.27%
-4.15%
$ 382.45M
$ 5.53K
3
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03705
+0.08%
+3.35%
-5.08%
$ 36.99M
$ 1.60M
4
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04032
-0.29%
+2.92%
-6.28%
$ 16.72M
$ 1.54M
5
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6238
+0.02%
+0.40%
-1.19%
$ 11.66M
$ 97.95K
6
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.39
0.00%
-0.01%
-8.08%
$ 4.79M
$ 23.62K
7
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01563802
0.00%
+0.05%
-11.59%
$ 4.37M
$ 97.87
8
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.01592805
-3.50%
-0.23%
-43.68%
$ 3.34M
$ 3.39K
9
Viction
Viction
VIC
$ 0.01411
-3.05%
-25.18%
-44.04%
$ 2.01M
$ 4.08M
10
Divi
Divi
DIVI
$ 0.00034991
0.00%
+0.00%
+36.92%
$ 1.66M
$ 24.50
11
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001719
-0.12%
-3.08%
-24.19%
$ 1.54M
$ 51.15M
12
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.01317
+0.38%
-13.65%
-46.66%
$ 1.30M
$ 4.83M
13
Energi
Energi
NRG
$ 0.00843
0.00%
-0.24%
-4.09%
$ 867.86K
$ 1.33M
14
Morpheus Network
Morpheus Network
MNW
$ 0.01406494
0.00%
--
+30.71%
$ 673.68K
$ 431.11
15
Raptoreum
Raptoreum
RTM
$ 6.771E-5
-0.66%
-6.50%
+0.83%
$ 464.75K
--
16
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 4.164E-5
-0.02%
-2.80%
+14.77%
$ 446.05K
--
17
SwiftCash
SwiftCash
SWIFT
$ 0.00051179
0.00%
+0.01%
-1.31%
$ 157.40K
$ 68.25
18
Honest
Honest
HNST
$ 5.544E-5
0.00%
-83.40%
0.00%
$ 22.18K
--
19
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00114197
0.00%
+0.00%
-0.12%
$ 19.60K
$ 1.58K
20
KIRA
KIRA
KIRA
$ 1.498E-5
0.00%
+0.50%
-1.83%
$ 14.97K
--
21
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003837
-0.08%
+1.16%
+12.04%
--
$ 629.21M

سوالات متداول

توکن‌ های مسترنودها چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های مسترنودها به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.08B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن مسترنودها چیست؟
در میان توکن‌ های دسته مسترنودها که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ONT با ثبت تغییر قیمتی 3.35% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن مسترنودها در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته مسترنودها را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص مسترنودها می‌توان به BDX, DASH, ONT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته مسترنودها چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های مسترنودها در حال حاضر حدود $1.08B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش مسترنودها، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.