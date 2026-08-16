قیمت امروز EquiFold

قیمت لحظه‌ ای EquiFold (EQUI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 17.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EQUI به USD برابر با $ 0 برای هر EQUI می‌ باشد.

توکن EquiFold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,791.42 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 648.48M EQUI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EQUI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EQUI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -46.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار EquiFold (EQUI)

ارزش بازار $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K سرمایه در گردش 648.48M 648.48M 648.48M عرضه کل 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005

ارزش بازار فعلی EquiFold برابر است با $ 9.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EQUI برابر است با 648.48M، و عرضه کل آن 991585769.3559005 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.97K است.