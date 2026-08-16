قیمت امروز Epix

قیمت لحظه‌ ای Epix (EPIX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EPIX به USD برابر با $ 0 برای هر EPIX می‌ باشد.

توکن Epix در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 773,204 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.85B EPIX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EPIX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EPIX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.69% و در هفت روز اخیر به میزان -1.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Epix (EPIX)

ارزش بازار $ 773.20K$ 773.20K $ 773.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 789.96K$ 789.96K $ 789.96K سرمایه در گردش 8.85B 8.85B 8.85B عرضه کل 9,046,898,194.38172 9,046,898,194.38172 9,046,898,194.38172

ارزش بازار فعلی Epix برابر است با $ 773.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EPIX برابر است با 8.85B، و عرضه کل آن 9046898194.38172 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 789.96K است.