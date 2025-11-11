اقتصاد توکنی Eggle Energy (ENG)

اقتصاد توکنی Eggle Energy (ENG)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Eggle Energy (ENG)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:18:47 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Eggle Energy (ENG)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Eggle Energy (ENG)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 18.63M
$ 18.63M$ 18.63M
کل عرضه:
$ 696.80M
$ 696.80M$ 696.80M
منبع تغذیه در گردش:
$ 601.80M
$ 601.80M$ 601.80M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 21.58M
$ 21.58M$ 21.58M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.02724465
$ 0.02724465$ 0.02724465
قیمت فعلی:
$ 0.0316287
$ 0.0316287$ 0.0316287

اطلاعات Eggle Energy (ENG).

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

وب‌ سایت رسمی:
https://eggle.xyz/
وایت پیپر
https://docs.eggle.xyz/

توکنومیکس Eggle Energy (ENG): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Eggle Energy (ENG) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های ENG که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های ENG که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی ENG را درک کردید، قیمت زنده توکن ENG را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت ENG

می‌خواهید بدانید که ENG به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت ENG ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.