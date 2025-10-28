Eggle EnergyENG چیست

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement. This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world. Eggle doesn't just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

پیش‌ بینی قیمت Eggle Energy (USD)

ارزش Eggle Energy (ENG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Eggle Energy (ENG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Eggle Energy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Eggle Energy را بررسی کنید!

ENG به ارزهای محلی

توکنومیکس Eggle Energy (ENG)

درک، توکنومیکس Eggle Energy (ENG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ENG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Eggle Energy (ENG) امروز Eggle Energy (ENG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ENG به واحد USD برابر است با 0.03711515 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ENG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03711515 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ENG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Eggle Energy چقدر است؟ ارزش بازار ENG برابر است با $ 21.91M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ENG چقدر است؟ عرضه در گردش ENG برابر است با 602.45M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ENG چقدر بوده است؟ ENG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04452341 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ENG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ENG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0318392 USD رسید. حجم معاملات ENG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ENG برابر است با -- USD . آیا ENG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ENG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ENG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Eggle Energy (ENG)