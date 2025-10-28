قیمت لحظه‌ ای Eggle Energy امروز برابر است با 0.03711515 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ENG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ENG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Eggle Energy امروز برابر است با 0.03711515 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ENG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ENG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Eggle Energy (ENG)

قیمت لحظه‌ ای 1 ENG به USD:

$0.03637502
$0.03637502
-4.30%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Eggle Energy (ENG)
اطلاعات قیمت Eggle Energy (ENG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03628359
$ 0.03628359
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03835741
$ 0.03835741
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03628359
$ 0.03628359

$ 0.03835741
$ 0.03835741

$ 0.04452341
$ 0.04452341

$ 0.0318392
$ 0.0318392

+2.00%

-2.43%

+5.87%

+5.87%

قیمت لحظه‌ ای Eggle Energy (ENG) برابر است با $0.03711515. در 24 ساعت گذشته، ENG در بازه قیمتی حداقل $ 0.03628359 تا حداکثر $ 0.03835741 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ENG برابر با $ 0.04452341 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0318392 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ENG در یک ساعت گذشته +2.00%، در 24 ساعت گذشته -2.43% و در 7 روز گذشته +5.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Eggle Energy (ENG)

$ 21.91M
$ 21.91M

--
----

$ 25.37M
$ 25.37M

602.45M
602.45M

697,448,996.2257041
697,448,996.2257041

ارزش بازار فعلی Eggle Energy برابر است با $ 21.91M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ENG برابر است با 602.45M، و عرضه کل آن 697448996.2257041 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.37M است.

تاریخچه قیمت Eggle Energy (ENG) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Eggle Energy به USD به میزان $ -0.00092440527986433 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Eggle Energy به USD به میزان $ +0.0024760926 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Eggle Energy به USD به میزان $ -0.0028812490 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Eggle Energy به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00092440527986433-2.43%
30 روز$ +0.0024760926+6.67%
60 روز$ -0.0028812490-7.76%
90 روز$ 0--

Eggle EnergyENG چیست

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت Eggle Energy (USD)

ارزش Eggle Energy (ENG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Eggle Energy (ENG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Eggle Energy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Eggle Energy را بررسی کنید!

ENG به ارزهای محلی

توکنومیکس Eggle Energy (ENG)

درک، توکنومیکس Eggle Energy (ENG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ENG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Eggle Energy (ENG)

امروز Eggle Energy (ENG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ENG به واحد USD برابر است با 0.03711515 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ENG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ENG نسبت به USD برابر است با $ 0.03711515. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Eggle Energy چقدر است؟
ارزش بازار ENG برابر است با $ 21.91M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ENG چقدر است؟
عرضه در گردش ENG برابر است با 602.45M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ENG چقدر بوده است؟
ENG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04452341 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ENG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ENG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0318392 USD رسید.
حجم معاملات ENG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ENG برابر است با -- USD.
آیا ENG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ENG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ENG مراجعه کنید.
$113,908.25
$113,908.25

$4,093.66
$4,093.66

$0.05418
$0.05418

$201.21
$201.21

$4.0772
$4.0772

$4,093.66
$4,093.66

$113,908.25
$113,908.25

$201.21
$201.21

$2.6313
$2.6313

$1,138.23
$1,138.23

$0.000000
$0.000000

$0.00000
$0.00000

$0.000
$0.000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.0000000000000001400
$0.0000000000000001400

$0.0000000000347
$0.0000000000347

$0.1643
$0.1643

$0.04436
$0.04436

$0.01957
$0.01957

