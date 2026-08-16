قیمت امروز EDOM

قیمت لحظه‌ ای EDOM (EDOM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EDOM به USD برابر با $ 0 برای هر EDOM می‌ باشد.

توکن EDOM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 549,499 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.84B EDOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EDOM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.09207 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EDOM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار EDOM (EDOM)

ارزش بازار $ 549.50K$ 549.50K $ 549.50K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 683.46K$ 683.46K $ 683.46K سرمایه در گردش 7.84B 7.84B 7.84B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی EDOM برابر است با $ 549.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EDOM برابر است با 7.84B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 683.46K است.