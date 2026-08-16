قیمت امروز edeXa

قیمت لحظه‌ ای edeXa (EDX) در حال حاضر برابر با $ 0,01283457 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EDX به USD برابر با $ 0,01283457 برای هر EDX می‌ باشد.

توکن edeXa در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9 784 832 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 762,39M EDX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EDX در بازه‌ ای بین $ 0,01257654 (حداقل) و $ 0,01283556 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,07137 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EDX طی یک ساعت گذشته به میزان +2,04% و در هفت روز اخیر به میزان +2,31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 218,86 رسیده است.

اطلاعات بازار edeXa (EDX)

ارزش بازار $ 9,78M$ 9,78M $ 9,78M حجم (24 ساعته) $ 218,86$ 218,86 $ 218,86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32,09M$ 32,09M $ 32,09M سرمایه در گردش 762,39M 762,39M 762,39M عرضه کل 2 500 000 000,0 2 500 000 000,0 2 500 000 000,0

ارزش بازار فعلی edeXa برابر است با $ 9,78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 218,86. عرضه در گردش EDX برابر است با 762,39M، و عرضه کل آن 2500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32,09M است.