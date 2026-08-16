قیمت امروز Dynachain

قیمت لحظه‌ ای Dynachain (DYNA) در حال حاضر برابر با $ 0.0341983 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DYNA به USD برابر با $ 0.0341983 برای هر DYNA می‌ باشد.

توکن Dynachain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,239,369 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 387.36M DYNA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DYNA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.29 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00329895 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DYNA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 826.83 رسیده است.

اطلاعات بازار Dynachain (DYNA)

ارزش بازار $ 13.24M$ 13.24M $ 13.24M حجم (24 ساعته) $ 826.83$ 826.83 $ 826.83 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M سرمایه در گردش 387.36M 387.36M 387.36M عرضه کل 399,999,998.0 399,999,998.0 399,999,998.0

ارزش بازار فعلی Dynachain برابر است با $ 13.24M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 826.83. عرضه در گردش DYNA برابر است با 387.36M، و عرضه کل آن 399999998.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.68M است.