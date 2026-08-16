قیمت امروز DORA

قیمت لحظه‌ ای DORA (DORA) در حال حاضر برابر با $ 0.00785606 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DORA به USD برابر با $ 0.00785606 برای هر DORA می‌ باشد.

توکن DORA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,858,043 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B DORA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DORA در بازه‌ ای بین $ 0.00782407 (حداقل) و $ 0.0078937 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.576132 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00759654 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DORA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -1.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 320.16K رسیده است.

اطلاعات بازار DORA (DORA)

ارزش بازار $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M حجم (24 ساعته) $ 320.16K$ 320.16K $ 320.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DORA برابر است با $ 7.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 320.16K. عرضه در گردش DORA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.86M است.