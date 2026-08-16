قیمت امروز Doland Tremp

قیمت لحظه‌ ای Doland Tremp (TREMP) در حال حاضر برابر با $ 0.0030228 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TREMP به USD برابر با $ 0.0030228 برای هر TREMP می‌ باشد.

توکن Doland Tremp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 302,105 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.95M TREMP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TREMP در بازه‌ ای بین $ 0.00301534 (حداقل) و $ 0.00304051 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.51 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00269748 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TREMP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -8.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 197.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Doland Tremp (TREMP)

ارزش بازار $ 302.11K$ 302.11K $ 302.11K حجم (24 ساعته) $ 197.93$ 197.93 $ 197.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 302.11K$ 302.11K $ 302.11K سرمایه در گردش 99.95M 99.95M 99.95M عرضه کل 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778 99,951,773.0193778

ارزش بازار فعلی Doland Tremp برابر است با $ 302.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 197.93. عرضه در گردش TREMP برابر است با 99.95M، و عرضه کل آن 99951773.0193778 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 302.11K است.