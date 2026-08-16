قیمت امروز Dih

قیمت لحظه‌ ای Dih (DIH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13,07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DIH به USD برابر با $ 0 برای هر DIH می‌ باشد.

توکن Dih در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.367,92 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 980,00M DIH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DIH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DIH طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,41 و در هفت روز اخیر به میزان +%2,15 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dih (DIH)

ارزش بازار $ 10,37K$ 10,37K $ 10,37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10,37K$ 10,37K $ 10,37K سرمایه در گردش 980,00M 980,00M 980,00M عرضه کل 979.999.939,9530623 979.999.939,9530623 979.999.939,9530623

ارزش بازار فعلی Dih برابر است با $ 10,37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DIH برابر است با 980,00M، و عرضه کل آن 979999939.9530623 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10,37K است.