قیمت امروز DERP

قیمت لحظه‌ ای DERP (DERP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 36.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DERP به USD برابر با $ 0 برای هر DERP می‌ باشد.

توکن DERP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 339,129 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 888.62M DERP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DERP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00243099 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DERP طی یک ساعت گذشته به میزان +9.49% و در هفت روز اخیر به میزان -72.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 38.32K رسیده است.

اطلاعات بازار DERP (DERP)

ارزش بازار $ 339.13K$ 339.13K $ 339.13K حجم (24 ساعته) $ 38.32K$ 38.32K $ 38.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M سرمایه در گردش 888.62M 888.62M 888.62M عرضه کل 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0

ارزش بازار فعلی DERP برابر است با $ 339.13K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 38.32K. عرضه در گردش DERP برابر است با 888.62M، و عرضه کل آن 4444000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.69M است.