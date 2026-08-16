قیمت امروز Demex

قیمت لحظه‌ ای Demex (DMX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DMX به USD برابر با $ 0 برای هر DMX می‌ باشد.

توکن Demex در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 252,555 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.72B DMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DMX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.103084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DMX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Demex (DMX)

ارزش بازار $ 252.56K$ 252.56K $ 252.56K حجم (24 ساعته) $ 5.93$ 5.93 $ 5.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 317.04K$ 317.04K $ 317.04K سرمایه در گردش 1.72B 1.72B 1.72B عرضه کل 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

ارزش بازار فعلی Demex برابر است با $ 252.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.93. عرضه در گردش DMX برابر است با 1.72B، و عرضه کل آن 2160000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 317.04K است.