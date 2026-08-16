قیمت امروز Delusional Optimism

قیمت لحظه‌ ای Delusional Optimism (DELUSIONAL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DELUSIONAL به USD برابر با $ 0 برای هر DELUSIONAL می‌ باشد.

توکن Delusional Optimism در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,273 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.77M DELUSIONAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DELUSIONAL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DELUSIONAL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -13.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Delusional Optimism (DELUSIONAL)

ارزش بازار $ 39.27K$ 39.27K $ 39.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.27K$ 39.27K $ 39.27K سرمایه در گردش 999.77M 999.77M 999.77M عرضه کل 999,769,792.435071 999,769,792.435071 999,769,792.435071

ارزش بازار فعلی Delusional Optimism برابر است با $ 39.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DELUSIONAL برابر است با 999.77M، و عرضه کل آن 999769792.435071 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.27K است.