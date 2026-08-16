قیمت امروز Deepnets

قیمت لحظه‌ ای Deepnets (DNET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6,18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DNET به USD برابر با $ 0 برای هر DNET می‌ باشد.

توکن Deepnets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39 538 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 920,18M DNET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DNET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DNET طی یک ساعت گذشته به میزان +2,33% و در هفت روز اخیر به میزان -11,91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Deepnets (DNET)

ارزش بازار $ 39,54K$ 39,54K $ 39,54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39,54K$ 39,54K $ 39,54K سرمایه در گردش 920,18M 920,18M 920,18M عرضه کل 962 539 407,364149 962 539 407,364149 962 539 407,364149

ارزش بازار فعلی Deepnets برابر است با $ 39,54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DNET برابر است با 920,18M، و عرضه کل آن 962539407.364149 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39,54K است.