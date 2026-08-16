قیمت امروز daHood

قیمت لحظه‌ ای daHood (DAHOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DAHOOD به USD برابر با $ 0 برای هر DAHOOD می‌ باشد.

توکن daHood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,237 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 823.55M DAHOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DAHOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DAHOOD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +26.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار daHood (DAHOOD)

ارزش بازار $ 56.24K$ 56.24K $ 56.24K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 68.29K$ 68.29K $ 68.29K سرمایه در گردش 823.55M 823.55M 823.55M عرضه کل 823,553,365.5404463 823,553,365.5404463 823,553,365.5404463

ارزش بازار فعلی daHood برابر است با $ 56.24K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DAHOOD برابر است با 823.55M، و عرضه کل آن 823553365.5404463 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.29K است.