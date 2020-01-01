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برترین توکن‌ های Pons Launchpad بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Pons Launchpad را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00089464
0.00%
-0.07%
+71.51%
$ 881.57K
$ 165.26K
2
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00054997
+0.63%
-0.23%
-8.43%
$ 549.97K
$ 11.52K
3
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 0.00014407
-0.06%
+0.66%
+23.73%
$ 144.07K
$ 1.27K
4
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001354
+0.59%
-11.55%
-6.48%
$ 135.59K
$ 384.47M
5
Dice Protocol
Dice Protocol
DICE
$ 0.00011398
+0.86%
-0.17%
+2.29%
$ 111.08K
$ 1.41K
6
daHood
daHood
DAHOOD
$ 6.816E-5
+1.93%
-11.40%
+84.12%
$ 56.13K
--
7
Hooja
Hooja
HOOJA
$ 3.532E-5
-1.78%
-2.80%
+30.04%
$ 34.75K
--
8
Market Cat
Market Cat
MARKETCAT
$ 3.046E-5
+2.80%
-14.30%
+38.71%
$ 30.46K
--
9
Pons
Pons
PONS
$ 0.035974
+0.16%
-5.96%
-13.53%
--
$ 2.56M
10
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.01312
+8.26%
+4.44%
-25.40%
--
$ 10.91M

سوالات متداول

توکن‌ های Pons Launchpad چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Pons Launchpad به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.94M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Pons Launchpad چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Pons Launchpad که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HMM با ثبت تغییر قیمتی 4.44% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Pons Launchpad در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته Pons Launchpad را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Pons Launchpad می‌توان به WIRE, NASDANQ, IMAGINE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Pons Launchpad چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Pons Launchpad در حال حاضر حدود $1.94M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Pons Launchpad، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.