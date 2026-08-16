قیمت امروز DADACOIN

قیمت لحظه‌ ای DADACOIN (DADA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DADA به USD برابر با $ 0 برای هر DADA می‌ باشد.

توکن DADACOIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 118,338 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 495.00T DADA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DADA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DADA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان +0.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DADACOIN (DADA)

ارزش بازار $ 118.34K$ 118.34K $ 118.34K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 118.34K$ 118.34K $ 118.34K سرمایه در گردش 495.00T 495.00T 495.00T عرضه کل 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0

ارزش بازار فعلی DADACOIN برابر است با $ 118.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DADA برابر است با 495.00T، و عرضه کل آن 495000000000001.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 118.34K است.