قیمت امروز Cypher

قیمت لحظه‌ ای Cypher (CYPH) در حال حاضر برابر با $ 0.0021836 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CYPH به USD برابر با $ 0.0021836 برای هر CYPH می‌ باشد.

توکن Cypher در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 261,155 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 119.56M CYPH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CYPH در بازه‌ ای بین $ 0.00217097 (حداقل) و $ 0.00220141 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0302985 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00216619 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CYPH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -5.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 637.81 رسیده است.

اطلاعات بازار Cypher (CYPH)

ارزش بازار $ 261.16K$ 261.16K $ 261.16K حجم (24 ساعته) $ 637.81$ 637.81 $ 637.81 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M سرمایه در گردش 119.56M 119.56M 119.56M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Cypher برابر است با $ 261.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 637.81. عرضه در گردش CYPH برابر است با 119.56M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.18M است.