قیمت امروز crypto guy

قیمت لحظه‌ ای crypto guy (CRYPTO GUY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRYPTO GUY به USD برابر با $ 0 برای هر CRYPTO GUY می‌ باشد.

توکن crypto guy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,409 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 950.00M CRYPTO GUY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRYPTO GUY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00152308 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRYPTO GUY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -13.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار crypto guy (CRYPTO GUY)

ارزش بازار $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.90K$ 29.90K $ 29.90K سرمایه در گردش 950.00M 950.00M 950.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی crypto guy برابر است با $ 28.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRYPTO GUY برابر است با 950.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.90K است.