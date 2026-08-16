قیمت امروز Covenant

قیمت لحظه‌ ای Covenant (CVNT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CVNT به USD برابر با $ 0 برای هر CVNT می‌ باشد.

توکن Covenant در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59,802 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 900.18M CVNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CVNT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CVNT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Covenant (CVNT)

ارزش بازار $ 59.80K$ 59.80K $ 59.80K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.80K$ 59.80K $ 59.80K سرمایه در گردش 900.18M 900.18M 900.18M عرضه کل 999,992,434.877071 999,992,434.877071 999,992,434.877071

ارزش بازار فعلی Covenant برابر است با $ 59.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CVNT برابر است با 900.18M، و عرضه کل آن 999992434.877071 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.80K است.