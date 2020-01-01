خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اپ‌چین‌ها بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اپ‌چین‌ها را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11114
+0.15%
+1.92%
-2.80%
$ 93.79M
$ 616.39K
2
Geode Chain
Geode Chain
GEODE
$ 0.00236824
0.00%
--
0.00%
$ 27.82M
$ 476.42
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.025105
+0.08%
-0.00%
-12.15%
$ 23.42M
$ 2.66M
4
ivault
ivault
IVT
$ 0.01247778
-0.84%
-0.00%
-2.15%
$ 5.88M
$ 202.33K
5
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01311
+0.38%
-1.43%
-13.36%
$ 5.30M
$ 5.86M
6
Syndicate
Syndicate
SYND
$ 0.0090607
-0.07%
+0.11%
+13.43%
$ 4.34M
$ 83.21K
7
CONX
CONX
CONX
$ 0.00392069
-0.01%
+0.01%
-4.33%
$ 3.95M
$ 21.73K
8
PlatON
PlatON
LAT
$ 0.0005437
+1.88%
+4.58%
-10.80%
$ 3.75M
$ 116.42M
9
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007335
+0.11%
-1.78%
-13.29%
$ 631.59K
$ 7.92M
10
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00545523
0.00%
-0.02%
-9.06%
$ 614.24K
$ 180.54
11
DuckChain Token
DuckChain Token
DUCK
$ 1.991E-5
-1.14%
-0.30%
-47.13%
$ 173.37K
--
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 5.041E-5
-0.30%
+4.30%
+3.26%
$ 148.39K
--
13
Tanssi
Tanssi
TANSSI
$ 4.033E-5
0.00%
-1.80%
-1.83%
$ 16.87K
--
14
Underly
Underly
UND
$ 1.18392E-7
-0.08%
-0.10%
-2.82%
$ 11.84K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اپ‌چین‌ها چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اپ‌چین‌ها به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 14 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $169.84M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اپ‌چین‌ها چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اپ‌چین‌ها که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LAT با ثبت تغییر قیمتی 4.58% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اپ‌چین‌ها در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 14 توکن از دسته اپ‌چین‌ها را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اپ‌چین‌ها می‌توان به DYDX, GEODE, CTSI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اپ‌چین‌ها چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اپ‌چین‌ها در حال حاضر حدود $169.84M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اپ‌چین‌ها، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.